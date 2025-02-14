شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 14-2-2025.. بالبنك المركزى 52.59 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 14-2-2025، أمام الجنيه المصري، بالبنوك العاملة في السوق المحلي، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.59 جنيه للشراء، و52.74 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.51 جنيه للشراء، و52.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر 52.50 جنيه للشراء، و52.89 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك التجارى الدولى 52.52 جنيه للشراء، و52.91 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.59 جنيه للشراء.

52.74 جنيه للبيع



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.51 جنيه للشراء.

52.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.50 جنيه للشراء.

52.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.53 جنيه للشراء.

52.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.52 جنيه للشراء.

52.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.54 للشراء.



52.93 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.51 جنيه للشراء.

52.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.54 جنيه للشراء.

52.93 جنيه للبيع