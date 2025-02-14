شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: إعداد برنامج وطنى متكامل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع الطاقة في مصر بصدد وضع برنامج وطني متكامل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر، والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات في إطار تحقيق أهداف الدولة للاستخدام الأمثل لمختلف موارد الطاقة بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس كريم بدوي، كمتحدث رئيسي في المائدة المستديرة التي تم عقدها حول التحالف العالمي لكفاءة الطاقة كمنصة رائدة تهدف إلى تسريع تحسينات كفاءة الطاقة في جميع أنحاء العالم، في إطار مشاركة وزير البترول في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنُعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 11- 13 فبراير الجاري.

كما شارك في المائدة كل من: المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة وشئون البترول لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخيUICCA ، إلى جانب مجموعة من قادة قطاع الطاقة من الاتحاد الأوروبي ورواد وخبراء الصناعة والمسئولين الحكوميين.



وخلال المناقشات، استعرض المهندس كريم بدوي، جهود ومبادرات كفاءة الطاقة بقطاع البترول المصري، وأكد حرص القطاع على التوسع في مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، كونها أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية وأولويات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية بما يسهم في تشكيل مزيج الطاقة الأمثل في مصر.

ولفت إلى أن تحسين كفاءة الطاقة هو ركيزة أساسية وليست خيارًا، حيث يُعد تحقيق التنمية المستدامة هدفًا حيويًا، مشيرًا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين هو المفتاح لتحقيق نجاحات ملموسة في أهداف كفاءة الطاقة.

يُذكر أن التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA) هو تحالف دولي لقادة الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية يدعم التنفيذ الأسرع والأعمق لحلول كفاءة الطاقة لتحقيق أهداف الطاقة والمناخ العالمية، كما يساعد على تنسيق جهود شركات كفاءة الطاقة العالمية والمسئولين والمبادرات لتعزيز الدور المهم لكفاءة الطاقة كحل مناخي.