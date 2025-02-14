المربع الجديد يستعرض فرص التعاون مع القطاع الخاص في منتدى صندوق الاستثمارات العامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي انعقد يومي 12 و13 فبراير في قاعة الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في الرياض.

وتهدف مشاركة المربع الجديد في المنتدى إلى تعزيز التواصل مع الشركاء والمستثمرين، حيث استعرض التقدم الملحوظ في أعمال تطوير الوجهة، إلى جانب فرص التعاون المتاحة حاليًا، وتؤكد مشاركة المربع في التزامه بدعم القطاع الخاص والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وخلال جلسات المنتدى، استعرض رئيس تطوير الأعمال في المربع الجديد كارل شيبروسكي، الحلول العقارية المتكاملة التي تقدمها الوجهة، والتي تشمل المشاريع السكنية والتجارية، والمرافق السياحية والترفيهية، وقطاع التجزئة، مشيرًا إلى أهمية الشراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المربع الجديد.

وتحدث الرئيس التنفيذي للمالية في المربع الجديد طارق المشرف، في جلسة نقاش بعنوان “تمكين سوق العقارات”، الذي أكد على أهمية تكامل العمليات التشغيلية والموارد المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أثر إيجابي مستدام على الوجهة.

كما تطرق إلى آليات إدارة المخاطر وتعزيز الشفافية في عمليات التشغيل بالمربع الجديد كافة، منوهًا أن التعاون الإستراتيجي مع القطاع الخاص يسهم في إطلاق دعم أعمال التطوير، ما يضمن إنشاء وجهة استثنائية للأجيال القادمة.

ويتميز المربع الجديد بمساحات حضرية واسعة ومتطورة تعكس رؤية حديثة للتطوير، حيث يضم نظام نقل متكامل وبنية تحتية مستدامة تدعم طموح الرياض في أن تصبح واحدة من أكبر المدن الاقتصادية في العالم.

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