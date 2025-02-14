شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ31.825 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

أسعار الذهب فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 36.375 ريال

عيار 22 سجل 33.350 ريال

عيار 21 سجل 31.825 ريال

عيار 18 سجل 27.275 ريال

عيار 14 سجل 21.225 ريال

عيار 12 سجل 18.175 ريال

الاونصة1131.175 ريال

الجنيه الذهب 254.575 ريال

الأونصة بالدولار 2938.07 دولار

اكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.