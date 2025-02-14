شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-2-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 14-2-2025، فى البنك الأهلى المصرى، وذلك ضمن خدمة يقدمها ”الخليج 365”، تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى.

وتعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.

وجاءت أسعار العملات كالتالى:

سعر الدولار اليوم

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.48 جنيه للشراء.

52.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.91 جنيه للشراء.

63.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

163.00 جنيه للشراء.

164.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

13.43 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

13.75 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى اليوم

12.83 جنيه للشراء.

13.90 جنيه للبيع.