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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 14-2-2025 البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 14 فبراير 2025 02:25 م
استقر سعر الجنيه الإسترليني، خلال تعاملات فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم الجمعة 14-2-2025، مسجلا فى البنك المركزى 63.07 جنيه للشراء، و63.27 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.91 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
63.07 جنيه للشراء.
63.27 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
62.91 جنيه للشراء.
63.43 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
62.89 جنيه للشراء.
63.42 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
62.91 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
63.44 جنيه للبيع.
62.89 جنيه للشراء.
63.42 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
62.91 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
63.43 جنيه للبيع.
62.94 جنيه للشراء.
63.47 جنيه للبيع.
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