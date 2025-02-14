الاقتصاد

استقرار سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 14-2-2025 البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الجمعة، 14 فبراير 2025 02:25 م

استقر سعر الجنيه الإسترليني، خلال تعاملات فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم الجمعة 14-2-2025، مسجلا فى البنك المركزى 63.07 جنيه للشراء، و63.27 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.91 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
 

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سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
 

63.07 جنيه للشراء.

63.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
 

62.91 جنيه للشراء.

63.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
 

62.89 جنيه للشراء.

63.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

62.91 جنيه للشراء.


63.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

62.89 جنيه للشراء.


63.42 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

62.91 جنيه للشراء.


63.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

62.94 جنيه للشراء.


63.47 جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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