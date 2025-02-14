شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 14-2-2025.. بالبنك المركزى 50.58 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، ثبت سعر الدولار اليوم الجمعة 14-2-2025، أمام الجنيه المصري، مسجلًا متوسط سعر فى البنك المركزى المصرى عند 50.58 جنيه للشراء، 50.71 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري استقر السعر عند 50.58 للشراء، 50.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه فى البنك التجارى الدولى-cib سجل 50.57 جنيه للشراء، 50.67 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.59 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.58 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.