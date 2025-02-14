شكرا لقرائتكم خبر عن 75.25 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، متجهة إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع وسط ارتفاع الطلب على الوقود وتوقعات بأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية عكسية لن تدخل حيز التنفيذ حتى أبريل القادم، مما يمنح المزيد من الوقت لتجنب حرب تجارية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتًا إلى 75.25 دولار لبرميل النفط ، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا إلى 71.41 دولار وارتفع خام برنت 0.7 % وخام غرب تكساس الوسيط 0.5 % وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.