شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 14 -2-2025، استقراره بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في ختام التعاملات، امس الخميس وسط ارتفاع طفيف ما بين 4 ل 8 قروش عن تعاملات أمس ، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 162.9 جنيه للشراء 164.1 للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 14 -2-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.9 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.06

164.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

157.7 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.8 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.3 جنيه للشراء.

164.2 جنيه للبيع.