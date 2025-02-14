شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 14-2-2025 فى البحرين عيار 24 بـ20.500 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به."، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 35.150 دينار

عيار 22 سجل 32.225 دينار

عيار 21 سجل 30.775 دينار

عيار 18 سجل 26.375 دينار

عيار 14 سجل 20.500 دينار

عيار 12 سجل 17.575 دينار

الاونصة 1093.650 دينار

الجنيه الذهب 246.125 دينار

الأونصة بالدولار 2908.66 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.