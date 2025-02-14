شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شركة مصرية تشارك بمعرض أوغندا الدولى للأدوية والمستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر بفاعلية في فعاليات معرض أوغندا فارما للرعاية الصحية الدولي ، والذي يقام في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، ويشهد المعرض مشاركة 11 شركة من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية .

وتأتي هذه المشاركة المصرية المميزة بتنظيم من شركة إكسبو كونسالت العالمية ، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية ، وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية، وبالتنسيق مع هيئة التسجيل في أوغندا NDA.

وشهد افتتاح المعرض حضوراً مميزاً لسعادة السفير المصري في أوغندا، السفير منذر سليم، وأعضاء من التمثيل التجاري المصري، كما كان لمعالي وزير الصحة الأوغندي حضوراً لافتاً، حيث قام بزيارة تفقدية لأجنحة الشركات المصرية المشاركة، واطلع على أحدث المنتجات والابتكارات التي تقدمها.

وأطلق فعاليات المعرض وزيرة الصحة الأوغندية الدكتورة جين روث اسينغ والتي أكدت على التعاون البناء بين أوغندا والشركاء التجاريين.

وألقى راكيش كومار سانغر رئيس غرفة التجارة والصناعة الهندية كلمة رحب فيها بالحضور وشدد على التعاون التجاري في القارة الأفريقية.

وتسعى الشركات المصرية المشاركة إلى استعراض أحدث ما توصلت إليه صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية من تقنيات وابتكارات، وتسليط الضوء على قدرتها التنافسية في الأسواق الأفريقية، كما تهدف المشاركة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أوغندا ودول شرق أفريقيا، وتعزيز التعاون التجاري بين مصر وأوغندا في القطاع الصحي.

ويعتبر معرض أوغندا فارما للرعاية الصحية الدولي من أهم المعارض المتخصصة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية في منطقة شرق أفريقيا، حيث يجذب مشاركة العديد من الشركات العالمية والمحلية، ويتيح فرصًا كبيرة للتعرف على أحدث التطورات في هذا القطاع وتبادل الخبرات بين الشركات المشاركة.

وتأتي هذه المشاركة المصرية في إطار جهود الدولة لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتنويع الصادرات المصرية، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية.