شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مهم من مجلس الذهب العالمى.. كيف تأثر سعر الذهب اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 31 يناير ليشهد ارتفاع بمقدار 17.7 طن من الذهب وهو أعلى مستوى للتدفقات الداخلة إلى صناديق الذهب منذ أسبوعين.

فقد شهدت صناديق الذهب في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا ارتفاع واضح بسبب التوترات التجارية العالمية من جراء سياسات ترامب التجارية، ما دفع المستثمرين إلى زيادة التوجه إلى الذهب كملاذ آمن وتحط ضد عدم الاستقرار الحالي.

وكشفت شعبة الذهب في مصر، آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 ويسجل الذهب استقرارًا عند المستويات التي أغلق عندها السوق أمس.

وفقًا لآخر التحديثات المتاحة من شعبة الذهب ننشر تطورات سعر الذهب في مصر اليو، وتشهد الأسواق العالمية حالة من التوتر من ارتفاع مستويات التضخم ومخاوف الحرب التجارية.

سعر الذهب اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

عيار 24 يسجل 4714 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4125 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3536 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2750 جنيهاً

الجنيه الذهب 33000 جنيه.



تظل الأسواق متوترة بشأن التضخم الذي تدعمه زيادة التعريفات التجارية الأمريكية والتي سيتحملها المستوردون المحليون، يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قد وافق في وقت سابق من هذا الأسبوع على فرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الصلب والألومنيوم، كما أشار إلى إنه سيفرض قريبا رسوما جمركية متبادلة على كل دولة تفرض رسوما جمركية على الواردات الأميركية، في خطوة تزيد من المخاوف من اتساع حرب التجارة العالمية وتهدد بتسريع التضخم الأميركي.

هذا ويواصل الذهب العمل بديل رئيسي لتنوع المحافظ المالية وسط حالة عدم اليقين التجاري، حيث يسعى المشاركون في السوق إلى التخفيف من تقلبات الأسواق بالاستثمار في الذهب، وهو ما ساعد المعدن النفيس على تجاهل ارتفاع بيانات التضخم الأمريكي يوم أمس والتي كان من المفترض أن تدفع سعر الذهب إلى التراجع بسبب تزايد الفرص حالياً أن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى خفض الفائدة وهو الأمر السلبي بالنسبة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.