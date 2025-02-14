شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار داخل البنوك المصرية أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الجمعة 14-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.58 جنيه للشراء، و50.71 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع.

ويقدم موقع ”الخليج 365” خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصرى.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء

50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.41 جنيه للشراء

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.42 جنيه للشراء

50.52 جنيه للبيع