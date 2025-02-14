كم سعر الدولار اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر

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وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و50.67 للبيع.

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” سعر الدولار اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 أمام الجنيه المصرى، وفق آخر تحديث بالبنوك المصرية، وخاصة بنكى الأهلى ومصر.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية