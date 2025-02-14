شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” سعر الدولار اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 أمام الجنيه المصرى، وفق آخر تحديث بالبنوك المصرية، وخاصة بنكى الأهلى ومصر.
ويشهد سعر صرف الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات المسجلة بالبنوك الرئيسية.
وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و50.67 للبيع.
وجاء سعر الدولار بالبنوك كالاتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.58 جنيه للشراء.
50.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر.
50.57 جنيه للشراء.
50.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.58 جنيه للشراء.
50.68 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.58 جنيه للشراء.
50.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.58 جنيه للشراء.
50.68 جنيه للبيع.
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