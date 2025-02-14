شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال يتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص لتفعيل بنود وثيقة ملكية الدولة والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك شركات قطاع الأعمال العام في مصر، مثل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أصولًا عقارية كبيرة، خاصة في مدينة هليوبوليس الجديدة ويُعد استغلال هذه الأصول من خلال الشراكات مع المطورين العقاريين خطوة استراتيجية لتعظيم العوائد الاقتصادية وتحقيق التنمية العمرانية.

ونجحت الشركة خلال الفترة الماضية في استغلال معظم الأراضي الفضاء في مدينة نيو هليوبلس من خلال مشروعات الشراكة ؛مما يدر عشرات المليارات الشركة على المدى المتوسط والقريب ،مما يعظم من إيرادات الشركة و أرباحها ويعظم في الوقت نفسه من قيمة الأصول وقيمة عوائد الدولة منها، بما يتسق مع تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة.

وتكمن أهمية استغلال الأصول والشراكات في مدينة هليوبوليس الجديدة وغيرها من المناطق الجديدة إلى انه من خلال الشراكات مع المطورين العقاريين، يمكن تحقيق إيرادات ضخمة.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها تتوقع تحقيق إيرادات فعلية بقيمة 225 مليار جنيه من مشاركات عقدتها، كما إنها تستهدف جمع 106 مليارات جنيه من الأصول التابعة خلال 10 سنوات"، تمثل إجمالي حد أدنى مضمون من المشاركات التي قامت بها الشركة مع بعض شركات القطاع الخاص .

كما أن هذه الشراكات تسهم في تطوير مشروعات عمرانية متكاملة، مما يعزز من جودة البنية التحتية والخدمات المقدمة في المدينة.

وكذلك تجذب الشراكات الاستثمارية رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز جذب للاستثمارات.

يضاف الي ذلك فإن هذه المشروعات تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات متعددة، مثل الإنشاءات والتسويق والخدمات، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة.

ومن المزايا ايضاً أن المشروعات السكنية والتجارية المتكاملة تساهم في توفير بيئة معيشية متطورة، مما يرفع من مستوى جودة الحياة للسكان.

كما يُعد استغلال الأصول العقارية لشركات قطاع الأعمال العام في مدينة هليوبوليس الجديدة من خلال الشراكات مع المطورين العقاريين خطوة محورية لتعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر.