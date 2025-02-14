كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 ويسجل الذهب استقرارًا عند المستويات الحالية وفقًا لآخر التحديثات، وتشهد الأسواق العالمية حالة من التوتر من ارتفاع مستويات التضخم ومخاوف الحرب التجارية.

سعر الذهب اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

عيار 24 يسجل 4714 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4125 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3536 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2750 جنيهاً

الجنيه الذهب 33000 جنيهاً.



تظل الأسواق متوترة بشأن التضخم الذي تدعمه زيادة التعريفات التجارية الأمريكية والتي سيتحملها المستوردون المحليون، يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قد وافق في وقت سابق من هذا الأسبوع على فرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الصلب والألومنيوم، كما أشار إلى إنه سيفرض قريبا رسوما جمركية متبادلة على كل دولة تفرض رسوما جمركية على الواردات الأميركية، في خطوة تزيد من المخاوف من اتساع حرب التجارة العالمية وتهدد بتسريع التضخم الأميركي.

هذا ويواصل الذهب العمل بديل رئيسي لتنوع المحافظ المالية وسط حالة عدم اليقين التجاري، حيث يسعى المشاركون في السوق إلى التخفيف من تقلبات الأسواق بالاستثمار في الذهب، وهو ما ساعد المعدن النفيس على تجاهل ارتفاع بيانات التضخم الأمريكي يوم أمس والتي كان من المفترض أن تدفع سعر الذهب إلى التراجع بسبب تزايد الفرص حالياً أن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى خفض الفائدة وهو الأمر السلبي بالنسبة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.