شكرا لقرائتكم خبر عن في البنك الأهلى.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025، في البنك الأهلي المصري، حيث يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.



وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.48 جنيه للشراء.

52.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.91 جنيه للشراء.

63.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

163.00 جنيه للشراء.

164.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.43 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.75 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.83 جنيه للشراء.

13.90 جنيه للبيع.



