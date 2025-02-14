شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى، اليوم الجمعة 14-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى 50.58 جنيه للشراء، و50.71 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع. ويقدم موقع ”الخليج 365” خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصرى. وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 50.42 جنيه للشراء 50.52 جنيه للبيع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز