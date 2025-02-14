شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من القمح تتخطى حاجز الـ4 مليارات دولار عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت واردات مصر من القمح تطورا ملحوظا خلال العام المنتهي في 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقدرت بيانات الجهاز إجمالى الواردات المصرية من القمح بنحو 4 مليارات و164 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي 2024، ارتفاعا من 3 مليارات و500 ألف دولار خلال الفترة المناظرة لها العام السابق له 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 663 مليون و796 ألف دولار.

وتأتي واردات مصر من القمح في صدارة قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات و386 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي 2024، مقابل نحو 9 مليارات و651 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 734 مليون و891 ألف دولار.

وفي نوفمبر الماضي، قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن منتجات البترول جاءت في صدارة قائمة السلع التي تراجعت، حيث بلغت قيمتها نحو 581 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 726 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت نسبته 19.9%، يليه مواد أولية من حديد أو صلب وبلغت قيمة وارداته نحو 352 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 411 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 14.5%.