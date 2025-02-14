شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب أسعار النفط وسط توقعات تأجيل الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

أسعار النفط

سوق النفط العالمية

الدمام - شريف احمد - تذبذت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات الخميس بعد أن انخفضت إلى أقل مستوياتها منذ ديسمبر، في ظل توقعات بتأجيل تطبيق قواعد الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب لفترة طويلة، ما عوض تأثير المخاطر التي تهدد إمدادات النفط الروسي في الأسواق العالمية.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي تراجع إلى أقل من 22ر70 دولارا للبرميل قبل أن يسترد خسائره ويجري تداوله بنحو 71 دولارا للبرميل، مع إعلان توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لفرض رسوم جمركية بالمثل على كل دول العالم، ثم صدور تقارير عن احتمال تأجيل تطبيق الخطة لفترة طويلة، واحتمال إعفاء دول منها، ما قلص المخاوف من تأثيراتها على الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة.وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى على وارداتها والدعم المقدمة لصناعاتها واللوائح المنظمة وإمكانية تقليل قيمة العملات المحلية، ستكون من بين البنود التي ستستخدمها إدارة ترامب لتحديد الرسوم التي ستفرضها.وأضاف أن المراجعات اللازمة لتحديد الرسوم الجمركية يمكن أن تكتمل في غضون أسابيع أو بضعة أشهر.يأتي ذلك في حين تتجه أنظار سوق النفط العالمية إلى روسيا بعد أن أدت العقوبات الأمريكية الأخيرة على تجارة النفط الروسية إلى توقف عدد كبير من ناقلات الخام الروسي، ما يعزز أهمية التدابير الخاصة بالعقوبات على روسيا في أي مفاوضات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.وبحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء فإن حوالي 60% أي 94 ناقلة من أصل 154 ناقلة من الناقلات العاملة التي أدرجتها إدارة الرئيس الأمريكي السابقة جو بايدن في القائمة السوداء الشهر الماضي لتورطها في تجارة النفط الروسية توقفت عن نقل الخام لحساب روسيا أو أي جهة أخرى، في حين كانت سبع ناقلات أخرى قيد الإنشاء أو في مرحلة التجارب البحرية، ما يعني تراجع إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.وبحلول الساعة الثانية عشرة ظهرا تقريبا بتوقيت نيويورك استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى 31ر71 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3ر0% إلى 01ر75 دولارا للبرميل تسليم أبريل المقبل.