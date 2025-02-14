شكرا لقرائتكم خبر عن توتر فى الأسواق.. تفاصيل تحركات سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 14-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 ويسجل الذهب استقرارًا عند المستويات الحالية وفقًا لآخر التحديثات، وتشهد الأسواق العالمية حالة من التوتر من ارتفاع مستويات التضخم ومخاوف الحرب التجارية.

سعر الذهب اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

عيار 24 يسجل 4714 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4125 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3536 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2750 جنيهًا

الجنيه الذهب 33000 جنيهً.



تظل الأسواق متوترة بشأن التضخم الذى تدعمه زيادة التعريفات التجارية الأمريكية والتى سيتحملها المستوردون المحليون، يذكر أن الرئيس الأمريكى ترامب قد وافق فى وقت سابق من هذا الأسبوع على فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، كما أشار إلى إنه سيفرض قريبا رسوما جمركية متبادلة على كل دولة تفرض رسوما جمركية على الواردات الأميركية، فى خطوة تزيد من المخاوف من اتساع حرب التجارة العالمية وتهدد بتسريع التضخم الأميركي.



يُعتبر هذا الاستقرار فى أسعار الذهب إشارة إيجابية للاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية. يُشير هذا الاستقرار أيضًا إلى ثبات الطلب على الذهب فى السوق المصري.



يُعتبر هذا الاستقرار فى أسعار الذهب إشارة إلى أن البورصة العالمية تتجه نحو الإغلاق خلال ساعات من الآن بالقرب من المستويات الحالية.