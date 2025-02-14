شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات السيارة بيستيون T77 برو موديل 2025 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة مصر حلوان عن أحدث قائمة سعرية لها لتأتي السيارة بيستيون T77 برو موديل 2025 في مصر بمجموعة من التخفيضات ، حيث بلغت نسبة التخفيضات 50 ألف جنيه، ليصل سعرها الجديد إلى 1,385,000 جنيه.



تأتى السيارة " بستيون T77 برو الرياضية متعددة الاستخدامات بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ، حيث زود محرك السيارة بشاحن تيربو لتحسين الأداء وزيادة القوة، كما يولد المحرك قوة قدرها 167 حصانًا ويصل أقصى عزم للدوران إلى 258 نيوتن متر.

يتم نقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة مزدوج القابض ذو 7 سرعات DCT ، تتمتع السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 192 كم/س.



تستهلك بيستيون T77 برو حوالي 7.1 لتر لكل 100 كم، مما يجعلها من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود بالنسبة لفئتها.

ويساهم محرك التيربو والناقل المزدوج القابض فى تحقيق كفاءة عالية في استهلاك الوقود، وهو ما يميز السيارة عن غيرها من المنافسين.

زودت السيارة بنظام صوتي عالي الجودة مع 6 مكبرات صوت لضمان تجربة سمعية رائعة ، ويتم التحكم في الصوت من عجلة القيادة، مما يتيح للسائق التركيز الكامل على القيادة كما تدعم السيارة الاتصال عبر البلوتوث وUSB، مما يوفر مزيدًا من الراحة والتكامل مع الهواتف الذكية.

وأخيرا وليس اخرا زودت السيارة بنظام التحكم التلقائي في السرعة للقيادة المريحة على الطرق السريعة