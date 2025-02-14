شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث لحظى.. سعر الدولار اليوم الجمعة 14-2-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 14-2-2025، وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.58 جنيه للشراء، و050.71 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع.



ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصرى.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:



سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء

50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.41 جنيه للشراء

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.42 جنيه للشراء

50.52 جنيه للبيع