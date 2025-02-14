رئيس البنك الإسلامي للتنمية يبحث التعاون مع المدير العام لمنظمة “الفاو”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - التقى معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر اليوم، المدير العام لمنظمة FAO، الدكتور تشو دونغيو، وذلك على هامش اجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وجرى خلال الاجتماع، توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بالمجالات كافة.

وتعمل منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية، على توسيع التعاون في مجال الزراعة، ودعم السياسات، وتبادل المعرفة؛ لتمديد الشراكة وتعزيز مبادراتهما المشتركة، وإيجاد حلول للتخفيف من حدة الفقر والأمن الغذائي، مما يبعث الأمل ويمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا.

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