شكرا لقرائتكم خبر عن صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة في بورصة وول ستريت، مساء الخميس، على ارتفاع في ختام جلسات التداول.وسجل المؤشر (ستاندرد أند بورز 500) ارتفاعًا عند الإغلاق، بمقدار 63.11 نقطة أو بنسبة 1.04 بالمئة، ليصل إلى مستوى 6115.08 نقطة.وارتفع المؤشر (ناسداك المجمع) بمقدار 295.69 نقطة أو بنسبة 1.50 بالمئة، ليصل إلى 19945.64 نقطة عند الإغلاق.وصعد المؤشر (داو جونز الصناعي) بمقدار 342.93 نقطة أو بنسبة 0.77 بالمئة، ليصل إلى 44714.84 نقطة عند الإغلاق.