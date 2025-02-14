الاقتصاد

صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

  • صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع 1/3
  • صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع 2/3
  • صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة في بورصة وول ستريت، مساء الخميس، على ارتفاع في ختام جلسات التداول.
وسجل المؤشر (ستاندرد أند بورز 500) ارتفاعًا عند الإغلاق، بمقدار 63.11 نقطة أو بنسبة 1.04 بالمئة، ليصل إلى مستوى 6115.08 نقطة.
الأسهم الأمريكية - متداولة

مؤشرات الأسهم الأمريكية

وارتفع المؤشر (ناسداك المجمع) بمقدار 295.69 نقطة أو بنسبة 1.50 بالمئة، ليصل إلى 19945.64 نقطة عند الإغلاق.
وصعد المؤشر (داو جونز الصناعي) بمقدار 342.93 نقطة أو بنسبة 0.77 بالمئة، ليصل إلى 44714.84 نقطة عند الإغلاق.
البورصة الأمريكية - أرشيفية اليوم

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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