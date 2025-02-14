شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 ويسجل الذهب استقرارًا عند المستويات الحالية وفقًا لآخر التحديثات، يسجل سعر الذهب فى مصر كما يلى:



سعر الذهب اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

عيار 24 يسجل 4714 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4125 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3536 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2750 جنيهاً

الجنيه الذهب 33000 جنيه.



يُعتبر هذا الاستقرار في أسعار الذهب إشارة إيجابية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. يُشير هذا الاستقرار أيضًا إلى ثبات الطلب على الذهب في السوق المصري.



يُعتبر هذا الاستقرار في أسعار الذهب إشارة إلي أن البورصة العالمية تتجه نحو الإغلاق خلال ساعات من الآن بالقرب من المستويات الحالية.