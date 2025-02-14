شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الماركات الملاكى الأعلى ترخيصا خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى أن ماركة " نيسان" قد تصدرت المركز الأول فى سيارات "الملاكى" العلي ترخيصا وتأمينا في شهر يناير 2025 المنصرم بواقع 1777 سيارة.

وقد جاء في المركز الثاني العلامة الكورية " هيونداى " بواقع 1514 سيارة ، وفي المركز الثالث العلامة الصينية " شيرى " بواقع 1463 سيارة ، اما المركز الرابع كان من نصيب " إم جى " الصينية بواقع 1400 سيارة ، وفي المركز الخامس ماركة " مرسيدس " الألمانية بواقع 865 سيارة ، وفى المركز الاخير العلامة الماليزية " بروتون " بواقع 52 سيارة .



كما أضاف التقرير أن عدد السيارات" الملاكي " الاجمالي التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغت حوالي 14709سيارة ملاكي .

جاء من بينها 315سيارة موديل 2022 و657 سيارات موديل 2023 و3536 موديل 2024 و10201موديل 2025 .



يذكر ان تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام قد كشفوا عن شهر يناير 2025 أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37136 مركبة متنوعة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2503 مركبة موديل 2022و2438مركبة موديل2023 و8432 مركبة موديل 2024 و23761 مركبه موديل 2025 ومركبتين 2026 .