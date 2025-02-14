شكرا لقرائتكم خبر عن "ديزنى أون آيس" تحقق مبيعات قياسية فى مصر بأكثر من 10 آلاف تذكرة خلال 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة "Dino Activations" الوكيل الرسمي والحصري لعروض ديزني في مصر، عن تحقيق مبيعات قياسية لتذاكر عروض ديزني أون آيس، حيث تم بيع أكثر من 10 ألاف تذكرة بمختلف الفئات في أقل من 12 ساعة من طرحها للبيع عبر منصة تذكرتي.



وكانت الشركة قد أعلنت عن عروض وخصومات على جميع فئات التذاكر ضمن فئة "البيع المبكر" early birds والتي تستمر لمدة 10 أيام، ومن المقرر إقامة العروض في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، والتي يتم تجهيزها وفق أعلى المعايير العالمية لاستقبال العروض المميزة، حيث ستتحول إلى عالم ساحر مستوحى من "ديزني".



وسيستمتع الجمهور بتجربة فريدة تنبض بالحياة مع قصص ديزني الشهيرة على الجليد، وسط ديكورات خلابة وتأثيرات بصرية مذهلة، تضمن تجربة غامرة لا تُنسى، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو المقبل.



للمزيد من المعلومات ولشراء تذاكر عروض "ديزني أون آيس" برجاء زيارة الرابط التالي:

https://tazkarti.co/DisneyonIce







