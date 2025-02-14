الاقتصاد

"ديزنى أون آيس" تحقق مبيعات قياسية فى مصر بأكثر من 10 آلاف تذكرة خلال 12 ساعة

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  • "ديزنى أون آيس" تحقق مبيعات قياسية فى مصر بأكثر من 10 آلاف تذكرة خلال 12 ساعة 1/3
  • "ديزنى أون آيس" تحقق مبيعات قياسية فى مصر بأكثر من 10 آلاف تذكرة خلال 12 ساعة 2/3
  • "ديزنى أون آيس" تحقق مبيعات قياسية فى مصر بأكثر من 10 آلاف تذكرة خلال 12 ساعة 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة  "Dino Activations" الوكيل الرسمي والحصري لعروض ديزني في مصر، عن تحقيق مبيعات قياسية لتذاكر عروض ديزني أون آيس، حيث تم بيع أكثر من 10 ألاف تذكرة بمختلف الفئات في أقل من 12 ساعة من طرحها للبيع عبر منصة تذكرتي.


وكانت الشركة قد أعلنت عن عروض وخصومات على جميع فئات التذاكر ضمن فئة "البيع المبكر" early birds والتي تستمر لمدة 10 أيام، ومن المقرر إقامة العروض في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، والتي يتم تجهيزها وفق أعلى المعايير العالمية لاستقبال العروض المميزة، حيث ستتحول إلى عالم ساحر مستوحى من "ديزني".


وسيستمتع الجمهور بتجربة فريدة تنبض بالحياة مع قصص ديزني الشهيرة على الجليد، وسط ديكورات خلابة وتأثيرات بصرية مذهلة، تضمن تجربة غامرة لا تُنسى، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو المقبل.


للمزيد من المعلومات ولشراء تذاكر عروض "ديزني أون آيس" برجاء زيارة الرابط التالي:

https://tazkarti.co/DisneyonIce

 

ديزني أون آيس 1
 
ديزني أون آيس
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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