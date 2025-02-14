شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولات المصرية تسعى لمضاعفة حجم عملها فى دول الخليج العربى بمجال المرافق والان مع تفاصيل الخبر

تُعَدُّ شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" من أبرز الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات، والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقد حققت نجاحات ملحوظة في التوسع داخل دول الخليج العربى، مما أثر إيجابًا على مواردها وأرباحها.

وبحسب المعلومات وفي سلطنة عُمان نجحت الشركة في الفوز بأربعة مشروعات كبرى في سلطنة عُمان، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه مصرى.

من بين هذه المشروعات، مشروع شبكات مياه فى عبرى بتكلفة تقدر بحوالي 15.4 مليون ريال عُماني.

وفي الإمارات العربية المتحدة حصلت الشركة على مشروع جديد في الإمارات بقيمة تزيد عن 550 مليون جنيه مصري، يتضمن تصميم وتوريد وإنشاء تمديدات المياه إلى مدينة كلباء بإمارة الشارقة. يُضاف هذا المشروع إلى سلسلة من المشروعات التي نفذتها الشركة في الإمارات، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 17.6 مليار جنيه مصري.

وتُسهم هذه التوسعات في تعزيز الموارد المالية لشركة “مختار إبراهيم” من خلال زيادة الإيرادات: تُعزز المشروعات الكبرى في دول الخليج من إيرادات الشركة، مما ينعكس إيجابًا على ميزانيتها ، وتنويع مصادر الدخل: يُتيح التواجد في أسواق متعددة للشركة فرصة تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على سوق واحد علاوة علي تعزيز السمعة الإقليمية: تُعزز هذه المشروعات من مكانة الشركة وسمعتها في منطقة الخليج، مما يفتح آفاقًا لمزيد من الفرص المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، تُوفر هذه المشروعات فرص عمل للمهندسين والفنيين المصريين، مما يُسهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءات الوطنية.

ووفق المعلومات وبفضل هذه الجهود والتوسعات، استطاعت شركة “مختار إبراهيم”بقيادة المهندس محب سالم الرئيس التنفيذي آلعضو المنتدب ، تحقيق نتائج مالية إيجابية، حيث بلغ صافي ربحها عن العام المالي 2023/2024 حوالي 145.5 مليون جنيه مصري.