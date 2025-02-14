شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع البورصة العالمية.. ننشر سعر الذهب اليوم بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاعاً خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ترقب الأسواق لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية والتى قد تؤدى إلى تصعيد الحرب التجارية العالمية، وذلك بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأعلى من التوقعات خلال شهر يناير.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4714 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4125 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3536 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2750 جنيهاً

الجنيه الذهب 33000 جنيهاً.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2922 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2904 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2914 دولار للأونصة.



يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1% بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، ولكن سرعان ما عاد السعر للتعافي مجددا ليغلق تداولات الأمس مرتفعاً بنسبة 0.2% لتظل التداول مستقرة فوق المستوى 2900 دولار للأونصة.



صدرت يوم أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر يناير، والذي يعد مقياس التضخم الرئيسي ليظهر ارتفاع بأعلى من المتوقع في معدلات التضخم، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.