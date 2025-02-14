شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع لمجموعة أى أف جى والبنك التجارى والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة إلى 372.623 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 144.961 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادة إيداع المصرية للاتصالات إلى 255.353 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.499 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 118.459 مليون شهادة، وحديد عز عند 71.964 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 18 جنيه ليغلق عند مستوى 2.207 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.7 مليار ورقة مالية بقيمة 47.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.5 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 99.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.33%، والعرب على 0.33%، واستحوذت المؤسسات على 48.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44.7 مليار جنيه، 11.9 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 44.7 مليار جنيه، 34.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 29997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 37203 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13195 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 8402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 11504 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10106 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة.