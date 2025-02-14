أحمد البطراوي: منصة مصر العقارية الأولى بالوطن العربي وتحقق نقلة نوعية بالسوق

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القاهرة - سامية سيد - قال أحمد البطراوي، رئيس مجلس إدارة شركة E Systematic، إن منصة مصر العقارية تمثل نقلة نوعية وكبيرة في القطاع العقاري في مصر، إذ تشمل منظومة تكنولوجية متكاملة فيما يتعلق بقطاع العقارات، وهي أول منصة عقارية في الوطن العربي في ذات التخصص.

أضاف البطراوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أن المنصة بها 2 مليون مطور ومسوق عقاري من حول العالم، لذلك هي نقلة نوعية في السوق المصري العقاري، وتساعد على توحيد المعلومة في القطاع، موضحا أن المنصة توفر رقم لكل عقار وآخر لكل مطور.

وتابع البطراوي: "منصة مصر العقارية ستربط السوق المصري بالعالم الخارجي، وتمتاز بتكنولوجيا متقدمة مثل التي تعمل بها جميع المنصات العقارية العالمية، كما تقدم متوسط السعر استنادا للمناطق المحيطة بالوحدات والخدمات، وتخدم المواطن بشكل واضح".

وأشار، إلى أن معظم مواقع الإعلانات عن العقارات قد تفتقد المصداقية، لكن منصة مصر العقارية تعالج هذا العيب بشكل جذري، مؤكدا: "مصر تتبنى وتفتح منصة عقارية هي الأولى من نوعها في العالم العربي، وما بنناه اليوم سيشعر بقيمته الأجيال المقبلة بشكل كبير".