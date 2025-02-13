سعر الذهب اليوم الخميس 13-2-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4125 جنيها

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الخميس 13 فبراير 2025 فى التعاملات المسائية، بعد ارتفاع محدود فى سعر الذهب فى مصر حيث سجل عيار 21 بدون مصنعية نحو 4125 جنيهًا.

أسعار الذهب فى مصر

عيار 24 يسجل 4714 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4125 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3536 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2750 جنيها.

الجنيه الذهب 33000 جنيهً.

ويشهد السوق العالمى للذهب استمرار المخاوف فى الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضى وهى أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة.