شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري والان مع تفاصيل الخبر

أطلق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، منصة "مصر العقارية" الحكومية، والتي تعتمد على منظومة MLS (Multiple Listing Service)، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري المصري وتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع.

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الدولة المصرية تضع التنمية العمرانية والعقارية ضمن أولوياتها الوطنية، باعتبارها أحد محركات الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة.

وأضاف أن العقار المصري يمثل مخزون قيمة للأفراد والشركات، ما يتطلب استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج، موضحًا أن تصدير العقار يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات التنفيذية، تشمل تقديم تسهيلات للمستثمرين، وحصر المعروض من الوحدات، وتصنيفها، وإدراجها على منصة إلكترونية موحدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن إطلاق منصة موحدة للعقار المصري يعد هدفًا استراتيجيًا لإدارة المنظومة العقارية بفعالية، وتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام المصريين في الخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.



من جانبه، قال أحمد البطراوي، رئيس مجلس إدارة شركة E-Systematic، إن المنصة الجديدة تضمن أن جميع المعاملات العقارية وقوائم المشروعات يتم التحقق منها واعتمادها بمصداقية عالية، حيث يسهم نظام MLS في توحيد جميع بيانات العقارات، ليصبح المصدر الوحيد والموثوق للمعلومات العقارية، مما يساعد على القضاء على الإعلانات المكررة أو غير الدقيقة، ويضمن توفر عقارات موثقة فقط للمشترين والمستثمرين.

وأضاف أن النظام يسهم في تحديث آليات العمل العقاري وضبط اللوائح التنظيمية، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والمهنيين في القطاع، كما يربط السوق العقاري المصري بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المنصة ستتيح للمحترفين العقاريين في مصر التعاون مع نظرائهم في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، مما يسهل الوصول إلى الأسواق الدولية بكفاءة غير مسبوقة.

وأوضح البطراوي أن النظام الجديد سيفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والصفقات العقارية العابرة للحدود، مما يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في السوق العقاري العالمي، كما ستعمل المنصة على نقل البيانات مباشرة من منظومة MLS، مما يضمن تحديث جميع القوائم العقارية باستمرار، ويمنح المستهلكين تجربة سلسة وآمنة، بعيدًا عن العروض الوهمية.



يأتي إطلاق المنصة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في قطاع العقارات، حيث توفر وسيلة مبتكرة وفعّالة للمطورين والمستثمرين للتواصل والاطلاع على أحدث المشروعات العقارية في مصر، مما يسهم في تعزيز الثقة في السوق، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.