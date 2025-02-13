شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 13-2-2025 فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 13 فبراير 2025 في التعاملات المسائية ، بعد ارتفاع محدود في سعر الذهب في مصر بحوالي 15 جنيها، حيث ارتفع عيار 21 إلي 4125 جنيهاً وقت نشر هذه السطور خلال التعاملات المسائية.



أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4714 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4125 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3536 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2750 جنيهاً

الجنيه الذهب 33000 جنيهاً.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة، وتحركت اونصة الذهب 2920 دولارا.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة ، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.

قفزة الذهب في 2024

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.



اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته



