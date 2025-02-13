شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 13-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 13-2-2025.

إيقاف تداول 4 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبريميم هيلثكير جروب.

البورصة تربح 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 18 جنيه ليغلق عند مستوى 2.207 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.7 مليار ورقة مالية بقيمة 47.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.5 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 99.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.33%، والعرب على 0.33%، واستحوذت المؤسسات على 48.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44.7 مليار جنيه، 11.9 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 44.7 مليار جنيه، 34.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 29997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 37203 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13195 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 8402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 11504 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10106 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة.

وصعدت أسهم 106 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بسعر إغلاق 1.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.38%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 116.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.15%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.73%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 1.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.42%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 37.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.42%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.304 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.60%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.395 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.13%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.425 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.41%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 20.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.94%.