شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة فى ثانى أسبوع بفبراير.. تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى أدنى 30 ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 29997.11 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 8402.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 11504.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37203.22 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 10106.06 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 16.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.207 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.225 تريليون جنيه إلى 1.221 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 396.4 مليار جنيه إلى 391.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.621 تريليون جنيه إلى 1.613 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 0.5%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 342.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.051 مليار ورقة منفذة على 531 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 245.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.097 مليار ورقة منفذة على 495 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 20.89% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 79.11%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 519.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 140.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 7.2 مليار جنيه، بحجم تداول 7.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 231.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 14.1 مليار جنيه بحجم تداول 8.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 372 ألف عملية.