مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12385 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 0.70 نقطة ليقفل عند مستوى 12385 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 232 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 125 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 وشركتين على تراجع.

وكانت أسهم شركات نايس ون، وميدغلف للتأمين، وجمجوم فارما، والعقارية، والماجد للعود الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البابطين، والأبحاث والإعلام، والمتحدة للتأمين، والجزيرة، ورؤوم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.15% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأمريكانا، ونايس ون، ومهارة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات نايس ون، والراجحي، وأرامكو السعودية، وميدغلف، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 311.82 نقطة ليقفل عند مستوى 31615.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 58 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.

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