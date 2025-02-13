“هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت الهيئة العامة للنقل مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025، الحدث التقني الأبرز عالميًا، الذي شهد استعراض أحدث الابتكارات في مجال التحول الرقمي والتقنيات الناشئة.

وخلال مشاركتها، استعرضت الهيئة أبرز مشاريعها ومبادراتها في جانب تطوير الحلول الرقمية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز كفاءة العمليات عبر التحول الرقمي والتكامل التقني.

وتوّجت الهيئة خلال مشاركتها في المؤتمر بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية، التي تسلمها وكيل الهيئة للتحول الرقمي الدكتور بدر بن ناصر الجبر، خلال حفل رسمي أقيم ضمن فعاليات المؤتمر، وذلك تأكيدًا على تميز الهيئة في تطبيق معايير النموذج الوطني لنضج البنية المؤسسية (NORA).

ويعكس هذا الاعتماد نجاح الهيئة في تعزيز مواءمة إستراتيجياتها الرقمية مع قطاع الأعمال، وتحقيق التكامل التقني مع الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، كما يجسد حصول الهيئة على هذه الشهادة نظير تطبيقها لممارسات البنية المؤسسية وفق نموذج تقييم البنية المؤسسية السعودي (SEAM).

وحققت الهيئة مستوى “التكامل” (المستوى الثالث)، مما يعكس مدى نضج إستراتيجياتها الرقمية وقدرتها على تحسين بيئة العمل الرقمي وتسهيل تبادل البيانات بين مختلف القطاعات. كما عززت الهيئة نضج خدماتها الرقمية من خلال التكامل مع الجهات الخارجية، وتسريع التحول الرقمي ورفع رضا المستفيدين عبر توحيد ودمج ست منصات رقمية في منصة قطاعية واحدة، تقدم أكثر من240 خدمة لوجستية عبر منصة لوجستي.

وقد أسهمت هذه الجهود في رفع ترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث ساعد توحيد الخدمات اللوجستية عبر منصة لوجستي في تحسين كفاءة العمليات وزيادة فعالية المنظومة الرقمية، وتواصل الهيئة العامة للنقل جهودها في تطوير التحول الرقمي والنقل الذكي، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، من خلال تسخير التقنيات المتقدمة لدعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحقق تجربة متكاملة ومستدامة للمستفيدين.

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