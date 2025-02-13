شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: العقار مخزون قيمة وإطلاق "مصر العقارية" يعزز التسويق والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

أطلق المهندس شريف شربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المنصة التجريبية "مصر العقارية"، بهدف تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، وتعزيز جهود تصدير العقار، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم القطاع وجذب الاستثمارات.

أكد الوزير، أن القطاع العقاري يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي، حيث شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التى نفذتها الدولة، والتى ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات العقارية وخلق فرص جديدة للنمو، وأوضح أن العقار المصرى يعد مخزون قيمة للأفراد والشركات، ما يجعل استدامته والحفاظ عليه هدفًا استراتيجيًا للحكومة.

وأشار شربينى إلى أن إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية" يأتى فى إطار جهود وزارة الإسكان لوضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقارات المصرية، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جذب وتشجيع الاستثمار العقاري.

وأضاف الوزير أن المنصة تهدف إلى توفير بيانات دقيقة عن العقارات، وتسهيل عمليات البيع والتسويق داخليًا وخارجيًا، مما يفتح آفاقا جديدة أمام المطورين العقاريين.

وأضاف الوزير أن المنصة ستسهم فى تنظيم السوق العقارى من خلال توفير الرقم القومى لكل عقار، مما يساعد على حصر البيانات العقارية بشكل أكثر دقة، إلى جانب تسهيل عمليات الترويج والبيع.

كما أشار إلى أن المنصة ستعتمد على وسائل جديدة فى التسويق والاستفادة من كافة الأدوات المتاحة، بما فى ذلك التعاون مع مختلف الجهات الفاعلة مثل البلوغرز والعاملين المستقلين، لدعم انتشار المشروعات العقارية محليًا ودوليًا.

المهندس شريف الشربينى أن الوزارة تسعى لتطوير آليات التسويق العقارى وتسهيل جذب الاستثمارات، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية فى القطاع العقارى، مشيرًا إلى أن "مصر العقارية" ستكون خطوة محورية فى تحقيق هذا الهدف.

يعد السوق العقارى المصرى أحد أكثر القطاعات نموًا فى الاقتصاد الوطنى، حيث يسهم بشكل كبير فى الناتج المحلى الإجمالى، ويوفر فرص عمل لملايين المصريين.