شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يطلق منصة "مصر العقارية" لتعزيز التسويق وتصدير العقارات والان مع تفاصيل الخبر

أطلق المهندس شريف شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المنصة التجريبية "مصر العقارية"، والتي تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار.

وأوضح الوزير أن المنصة تمثل أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وأشار إلى أن المنصة تحقق العديد من المكاسب، أبرزها دعم تصدير العقارات والتسويق لها، إلى جانب توفير الرقم القومي لكل عقار، ما يسهم في تنظيم بيانات السوق العقاري. كما أوضح أن المنصة ستسهم في حل العديد من التحديات المتعلقة بالقطاع، من خلال التعاون مع مختلف الجهات والأطراف الفاعلة، بما في ذلك البلوجرز والعاملين المستقلين الفريلانسرز، لتعزيز انتشار المشروعات العقارية محليًا ودوليًا.