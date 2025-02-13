شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بارتفاع للمؤشرات والتداولات تتجاوز 47 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 47.9 مليار جنيه، بعد تنفيذ صفقة نقل ملكية بسهم شركة حديد عز، وربح رأس المال السوقي 18 جنيه ليغلق عند مستوى 2.207 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 29997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 37203 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13195 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 8402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 11504 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة.