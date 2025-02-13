شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 13-2-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3536 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الخميس 13 فبراير 2025 في التعاملات المسائية، بعد ارتفاع محدود في سعر الذهب في مصر حيث سجل عيار 18 بدون مصنعية نحو 4125 جنيهاً .

عيار 24 يسجل 4714 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4125 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3536 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2750 جنيهات.

الجنيه الذهب 33000 جنيه.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.