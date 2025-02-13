شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ فى سعر الذهب اليوم 13 فبراير 2025 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم الخميس ارتفاعا فى التعاملات المسائية، متأثرا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ووفقا لآخر التحديثات سجل الذهب عيار 18 بدون مصنعية مبلغ 3535 جنيها

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب للأعيرة المختلفة:

- عيار 24 يسجل 4714 جنيهات للشراء.

- عيار 21 يسجل 4125 جنيها للشراء.

- عيار 18 يسجل 3535 جنيهاً للشراء.

- عيار 14 يسجل 2750 جنيهًا للشراء.

- الجنيه الذهب 33000 جنيها .



و قد تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر وفق العرض والطلب وسعر الدولار والسعر العالمي للذهب.

ويترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

واكتسب الذهب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، ويمكن ان تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي ، و تزيد مثل هذه السياسات من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.