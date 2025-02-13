شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 13-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 13-2-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 18 جنيه ليغلق عند مستوى 2.207 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبريميم هيلثكير جروب.

البورصة تربح 18 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 18 جنيه ليغلق عند مستوى 2.207 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.7 مليار ورقة مالية بقيمة 47.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.5 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 99.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.33%، والعرب على 0.33%، واستحوذت المؤسسات على 48.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44.7 مليار جنيه، 11.9 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 44.7 مليار جنيه، 34.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 29997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 37203 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13195 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 8402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 11504 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10106 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة.

وصعدت أسهم 106 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخلين بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبوات الطبية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 500 سهم، 3085 سهمًا، 10 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، 22.4 ألف سهم، 422.1 ألف سهم، 8246 سهمًا، 57.3 ألف سهم، 186.1 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، عدد 180 ألف سهم، 12 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، وإيديتا للصناعات الغذائية، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عدد 4 ملايين سهم، 1.025 مليون سهم، 16.2 ألف سهم، 8246 سهمًا، 60 ألف سهم، 50 ألف سهم، 179.6 مليون سهم، 163.2 ألف سهم، 309.4 ألف سهم، 341 ألف سهم، 4460 سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحقق بنك قناة السويس، صافي الدخل من العائد بلغ 5.5 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 72%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 5.7 مليار جنيه مقارنة مع 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو 148%.

وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 10.25 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقابل 8.62 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 19%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.45 مليار جنيه مقارنة مع 3.97 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 12%.

شركة إعمار



أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة إعمار مصر للتنمية، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4.529 مليار جنيه إلى 5.446 مليار جنيه بزيادة قدرها 917.6 مليون جنيه موزعة على عدد 917.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم وفقا لمعامل المبادلة 14.55 جنيه ومقابل الاستحواذ على عدد 675 مليون سهم من أسهم لشركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية للسهم الواحد على أن يتم ترحيل الفارق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة للسهم إلى حساب احتياطي.