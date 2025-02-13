شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الأغذية" بنسبة 3.8% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.8%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.7%، يليه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%.

وقفز قطاعا الخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 0.8%، وزادت قطاعات الموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 0.4%، 0.2%، 0.1%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 18 جنيه ليغلق عند مستوى 2.207 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.7 مليار ورقة مالية بقيمة 47.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.5 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 99.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.33%، والعرب على 0.33%، واستحوذت المؤسسات على 48.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44.7 مليار جنيه، 11.9 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 44.7 مليار جنيه، 34.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 29997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 37203 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13195 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 8402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 11504 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10106 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة.