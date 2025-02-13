شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق الأوروبية ترتفع بدعم من آمال إنهاء حرب أوكرانيا والنمو الاقتصادى البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الأسواق الأوروبية بشكل كبير اليوم الخميس، مع تحسن المعنويات بفضل الآمال في أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا قد تنتهي قريبًا، في حين قام المستثمرون بتحليل بيانات النمو البريطاني ونتائج الشركات الفصلية.

وأشارت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية إلي ارتفاع مؤشر "داكس" في ألمانيا بنسبة 1.2%، بينما زاد مؤشر "كاك 40" في فرنسا بنسبة 1%، في حين تراجع مؤشر "فوتسي 100" في المملكة المتحدة بنسبة 0.4%.



وأصبح إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا يبدو أكثر احتمالًا بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمات هاتفية مع قادة الدولتين لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.



وقال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبرا عن رغبتهما في إنهاء النزاع المستمر منذ فترة طويلة في مكالمات منفصلة معهما أمس الأربعاء.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أصدر تعليماته للمسؤولين الكبار لبدء محادثات السلام، وذلك بعد أن قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيت أن أوكرانيا ستتخلى عن مسعاها للانضمام إلى حلف الناتو، وهو الأمر الذي كان يمثل نقطة خلاف كبيرة بالنسبة لموسكو.



وعن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، أظهرت البيانات التي صدرت اليوم الخميس أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي، مما يتناقض مع التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%.



وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، وهو ما فاق التوقعات البالغة 0.1%، مدفوعًا بنمو أقوى من المتوقع في قطاع الخدمات الذي نما بنسبة 0.4%.



أما في ألمانيا، فقد أظهرت البيانات الأولية للمكتب الفيدرالي للإحصاء يوم الجمعة أن التضخم في البلاد بقي ثابتًا في يناير على أساس سنوي عند 2.8%، وهو ما يتماشى مع التوقعات.