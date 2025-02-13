شكرا لقرائتكم خبر عن بين 4105 لـ4115 جنيها.. تذبذب سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13 فبراير 2025، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، ويتحرك السوق الآن صعوداً وهبوطا في قناة سعرية بين 4105 جنيهات وحتى 4115 جنيها لعيار 21.

وقد تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر وفق العرض والطلب وسعر الدولار والسعر العالمي للذهب.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب للأعيرة المختلفة:



عيار 24 يسجل 4703 جنيهات للشراء.

عيار 21 يسجل 4115 جنيها للشراء.

عيار 18يسجل 3527 جنيهاً للشراء.

عيار 14 يسجل 2743 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب 32920 جنيها .

أسعار الذهب المعروضة في سياق هذا التقرير لا تشمل المصنعية والضريبة والدمغة، كما أن سعر إعادة بيع الذهب تشمل خصم من 1% إلى 2% من سعر البيع.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي ، حيث قفزت أونصة الذهب في المعاملات الفورية قرب 2,918.52 دولارًا، بعدما سجل الذهب أمس تراجع.

وتزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية وتفاقم التضخم.



وأعلن الرئيس دونالد ترامب، عن رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25% "دون استثناءات أو إعفاءات"، في خطوة تهدف لدعم الصناعتين المحليتين لكنها تزيد من احتمالات تصاعد التوترات التجارية عالمياً.



