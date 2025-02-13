شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 13-2-2025 فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الخميس لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم الخميس 13-2-2025 فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.94جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.95جنيه للشراء.

13.9جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.94جنيه للشراء.

13.9جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.83جنيه للشراء.

13.9جنيه للبيع.



