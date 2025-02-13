شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة ترامب وبوتين حول أوكرانيا تقود الدولار الأمريكى للتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع الدولار فى تعاملات اليوم الخميس، مقابل أغلب العملات الرئيسية مع تزايد الشهية تجاه الأصول الخطرة بسبب الحديث عن احتمالات انتهاء الحرب فى أوكرانيا، وفقا لتقرير وكالة بلومبيرج.

كان اليورو وعملات أوروبا الشرقية من بين العملات التي قادت الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي، في حين ارتفعت الأسهم الأوروبية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية، أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين،على بدء المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا وهو تغيير عن السياسة الأمريكية السابقة.

كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم أن الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي اتفقا، خلال محادثة هاتفية جرت أمس، على توجيه مساعديهما للبدء في التحضير لقمة بينهما على الفور .

في الإطار، قدم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اتفاقية شراكة اقتصادية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى كييف، مشيرا إلى أن إدارة دونالد ترامب عازمة على إنهاء الحرب بين البلدين.

وبدوره.. قال رودريجو كاتريل، الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني المحدود في سيدني: " "إن الآمال في التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا كبيرة بعد محادثة ترامب مع بوتن"، مضيفا أن الهدنة بين روسيا وأوكرانيا توفر إمكانية تحقيق اختراق في الاتجاه الصعودي لليورو."

كان اليورو قد قفز بنحو 0.6% إلى 1.0440 دولار، متجهًا نحو يوم ثالث من المكاسب - أطول سلسلة مكاسب له هذا العام.

